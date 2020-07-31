Брянск, , 14:01 — REGNUM Пять компьютерных томографов и три аппарата МРТ получат в ближайшее время медучреждения Брянской области. Современное оборудование приобретено за счёт средств федерального и регионального бюджетов, сообщил 31 июля губернатор Александр Богомаз.

На покупку медтехники выделено 293 млн рублей из федерального бюджета и 135 млн рублей из областного. Томографы распределят по лечебным учреждениям. Благодаря оснащённости больниц, смертность в регионе одна из самых низких в стране: на 57 месте из 85 субъектов, подчеркнул губернатор.

«Несмотря на смягчение ограничительных мер, расслабляться не стоит! Снижение общего количества заболевших привело к тому, что многие перестали носить маски в общественных местах, подвергая опасности себя и окружающих. Но вот простая математика: если заражённый и здоровый человек оба носят маски, шанс передачи вируса составляет всего 1,5%. Если в маске только носитель вируса, шанс передать вирус составляет всего 5%. Если маску носит только здоровый человек, шанс заразиться при контакте повышается до 70%, при этом носитель коронавируса может заразить до 16 человек вокруг себя! Задумайтесь об этом!» — написал глава региона.

Сейчас в больницах региона работают 16 компьютерных томографов и 9 магнитно-резонансных. За последние пять лет за счёт средств федерального и областного бюджета было приобретено четыре аппарата КТ и два МРТ.