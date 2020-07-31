Брянск, 31 июля 2020, 14:01 — REGNUM Пять компьютерных томографов и три аппарата МРТ получат в ближайшее время медучреждения Брянской области. Современное оборудование приобретено за счёт средств федерального и регионального бюджетов, сообщил 31 июля губернатор Александр Богомаз.
На покупку медтехники выделено 293 млн рублей из федерального бюджета и 135 млн рублей из областного. Томографы распределят по лечебным учреждениям. Благодаря оснащённости больниц, смертность в регионе одна из самых низких в стране: на 57 месте из 85 субъектов, подчеркнул губернатор.
Сейчас в больницах региона работают 16 компьютерных томографов и 9 магнитно-резонансных. За последние пять лет за счёт средств федерального и областного бюджета было приобретено четыре аппарата КТ и два МРТ.