Ташкент, , 13:58 — REGNUM Прибывшие из США в Ташкент сотрудники посольства пройдут десятидневный карантин в соответствии с санитарными требованиями, сообщает агентство «Дунё» («Мир»).

Чартерный рейс авиакомпании «Узбекистанские авиалинии» доставил 256 пассажиров из Нью-Йорка в Ташкент, в том числе 18 американских дипломатов — это сотрудники посольства с членами семей.

Отметим, за два летних месяца авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» перевезла из Нью-Йорка в Ташкент 1026 человек. Возвращение в республику ожидают еще 815 человек.