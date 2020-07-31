Остин, США, , 13:57 — REGNUM В сети появилась запись геймплея из нового дополнения для игры Remnant: From the Ashes. Её опубликовали 30 июля на YouTube-канале издания IGN.

В дополнении Subject 2923 игроков ждёт завершение сюжетной линии Remnant: From the Ashes. Помимо этого, разработчики добавили в проект новых врагов, оружие, боссов и локации.

Напомним, Remnant: From the Ashes — это кооперативная экшен-игра, выпущенная в 2019 году. Из-за высокой сложности её часто сравнивают с серией Dark Souls.

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