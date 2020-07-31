Москва, , 13:53 — REGNUM С 3 августа в Москве начинают работать бахчевые развалы. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«По традиции, которая существует много лет, сразу после Дня ВДВ (отмечается 2 августа — прим. ИА REGNUM), 3 августа в Москве открываются бахчевые развалы», — цитирует слова Немерюка ТАСС.

По словам руководителя департамента, в 2020 году развалов будет больше, чем год назад — 240. Они откроются во всех административных округах, но больше всего их появится на юге и юго-востоке города.