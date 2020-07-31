Екатеринбург, , 14:01 — REGNUM Во дворе культурно-выставочного комплекса «Синара-центр» (Екатеринбург) запустят летнее арт-пространство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учреждения.

На территории центра будут проводить музыкальные вечеринки, йога, зумба, мастер-классы и обсуждения. По вечерам организаторы запланировали музыкальные концерты.

Все мероприятия будут платными, количество участников ограничено из-за социальной дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области выявили коронавирус более чем у 20,5 тысяч человек.