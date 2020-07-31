Ярославль, , 13:52 — REGNUM В Ярославской области желающие усыновить детей из детских домов не могут этого сделать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сами усыновители.

Рука ребенка Pixabay.com

Проблема возникла из-за того, что департамент образования Ярославской области не выдает направления усыновителям на посещении детских домов. Личный прием прекратился с начала пандемии коронавируса и не открыт до сих пор.

«Они просто не открывают прием в департаменте. Я звоню туда каждые два дня, говорю, что у меня готовы документы, постановление опеки, я могу пойти и взять ребенка, а два месяца сделать это мне не дают. Я не могу взять даже направление на посещение ребенка, не могу попасть в детский дом, потому что для этого мне нужно прийти в департамент образования, чтобы мне выдали это направление. Сейчас такой порядок, хотя раньше можно было подъехать в детдом и это вопрос решить с заведующей. А сейчас нет. На приеме в департаменте инспектор и я находимся один на один, двое человек в кабинете. В чем тут опасность? Почему прием не открывают, а бары и рестораны открыли?», — рассказал жительница Ярославля.

В департаменте образования ссылаются на методические рекомендации Роспотребнадзора и говорят, что ничем помочь не могут.

«Личный прием граждан временно приостановлен в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 7 апреля 2020 N 02/6338−2020−15. Обычно такая встреча требуется для получения направления для посещения детского дома. Другой формы решения этого вопроса законодательно не предусмотрено. Надо отметить, что даже после возобновления личного приема в департаменте и наличии направления дополнительно должны быть сняты ограничения на посещение сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Этот запрет касается и кандидатов в опекуны (попечители) и в усыновители, установлен по рекомендациям федерального Роспотребнадзора и действуют до настоящего времени», — сообщили в департаменте образования Ярославской области.

Сроков возобновления процесса усыновления детей в департаменте не назвали.