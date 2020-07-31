Прокопьевск, Кемеровская область, , 13:45 — REGNUM В Прокопьевске в ближайшие несколько лет закроют девять старых котельных. Пять из них прекратят работу уже в 2020 году. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев.Live».Обновлять коммунальную инфраструктуру планируют за счёт частных инвестиций. Так, «Теплоэнергоремонт» реконструирует четыре котельных и увеличит их мощность. Это позволит отказаться от использования пяти устаревших объектов.

«Любое обновление, модернизацию систем жизнеобеспечения мы должны проводить по принципу: лучше сделать один основательный качественный ремонт, чем постоянно «латать дыры», — прокомментировал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. — Переход от малоэффективных кочегарок к современным теплоисточникам уменьшит затраты на содержание, обеспечит бесперебойное теплоснабжение, повысит качество коммунальных услуг, а значит, и качество жизни горожан».

Отметим, что в Прокопьевске самое большое в Кузбассе число котельных — сейчас их 70.