Санкт-Петербург, , 13:46 — REGNUM Следователи задержали на двое суток супругу украинского рэпера Александра Юшко, известного под сценическим псевдонимом Энди Картрайт. Женщину подозревают в убийстве. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Напомним, 30 июля в квартире в центре Петербурга было найдено расчлененное тело музыканта. Его жена призналась, что несколько дней назад супруг скончалась, она думала, что от передозировки наркотиков и не хотела, чтобы общественность об этом узнала. Поэтому расчленила тело, а спустя несколько дней сообщила об этом своему адвокату.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье убийство. Назначены ряд экспертиз, которые помогут установить причину смерти Юшко. Однако следователи подозревают, что Юшко был убит своей женой, из-за чего 31 июля Марина Кохал была задержана.

«В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

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Добавим, у музыканта остался двухлетний ребенок, его дальнейшую судьбу определят органы опеки. Сейчас близкие и друзья мужчины готовятся объявить сбор средств для помощи матери погибшего.

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