Симферополь, , 13:37 — REGNUM Состояние четырёх пострадавших в автоаварии в Белогорском районе Республики Крым стабильное, об этом журналистам сообщил заместитель главного врача по медицинской части больницы скорой медицинской помощи N6 Александр Влахов.

«Один из пострадавших, который был в критическом состоянии, скончался на операционном столе, несмотря на то, что ему были выполнены все необходимые диагностические и лечебные процедуры. Травмы, не совместимые с жизнью. Остальные четверо в стабильном состоянии. Один из них уже оперирован несколькими бригадами — хирургами, травматологами», — цитирует Крыминформ Влахова.

Одна из пострадавших получила черепно-мозговую травму, ещё два человека находятся в стабильном состоянии средней степени тяжести.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 31 июля в ДТП с участием микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Севастополь, погибли девять человек, ещё девять госпитализированы.