Ташкент, , 13:37 — REGNUM Претензией Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) занимаются российские спортивные власти. Об этом 31 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представители СМИ спросили, как будет решаться спор и откуда будут выделены средства на выплату штрафа. «Это не вопрос Кремля», — сказал пресс-секретарь. Этим вопросом занимается Министерство спорта и Олимпийский комитет России, добавил Песков.

Напомним, 30 июля совет World Athletics решил направить конгрессу ассоциации рекомендацию на полное исключение ВФЛА из состава организации. Российской стороне дан срок до 15 августа оплатить штраф в размере $5 млн.

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