Томск, , 13:35 — REGNUM В исправительных учреждениях Томской области планируют установить телефоны с функцией видеозвонков. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 июля в областной администрации.

Цель нововведения — «социализация заключенных и поддержание их связи с «внешним миром».

По словам врио начальника областного управления Федеральной службы исполнения наказаний Сергея Герасимова, такую практику уже апробирует городская воспитательная колония №2. Осуждённые могут как встретиться с родственниками очно, так и сделать видеозвонок своим близким.

Такую возможность могут в скором времени внедрить и в других исправительных учреждениях региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в России самой популярной книгой среди осужденных стал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

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