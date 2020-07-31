Санкт-Петербург, , 13:36 — REGNUM Друзья украинского рэпера Алексндра Юшко, известного под сценическим ником Энди Картрайт, хотят начать сбор средств для помощи матери и его двухлетнему ребенку. Об этом 31 июля написал в своем аккаунте в Twitter основатель Versus Battle Александр Тимарцев.

Друзья Картрайта соберут деньги для помощи его матери и ребенку. Личная страница Александр Юшко в «Вконтакте».

По его словам, после смерти Картрайта остались пара треков, которые были на сведение.

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«Родственники определят, как они выйдут. Сегодня планируем объявить сбор для матери Саши и его ребенка», — говорится в сообщении.

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Напомним, тело украинского гражданина Александра Юшко, также известного как Энди Картрайт, было обнаружено накануне в его квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Тело было расчленено и расфасовано по пакетам. По словам супруги рэпера, она это сделала, так как сочла, что муж умер от передозировки наркотиками и не хотела такой бесславно славы для него.

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Как рассказала ИА REGNUM адвокат женщины, смерть музыканта наступила несколько дней назад.

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