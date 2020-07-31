Нижний Новгород, , 13:39 — REGNUM Посещения и экскурсии вновь разрешены в планетарии имени Георгия Гречко в Нижнем Новогороде с 29 июля. Об этом говорится в сообщении планетария.

Посетители должны следовать санитарным рекомендациям Роспотребнадзора. На входе им измеряют температуру, выдают защитные маски и перчатки. Экскурсия возможна для групп не более пяти человек при соблюдении между ними дистанции.

Дети и взрослые могут посетить с экскурсиями выставку фотографий, зал «Космонавтика» и зал «Астрономия». Их расписание доступно на сайте учреждения.