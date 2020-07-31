Вашингтон, , 13:35 — REGNUM За прошедшие сутки на территории США было выявлено свыше 67 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 июля сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По данным университета, за минувшие 24 часа в стране выявили 67 619 заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 4 495 015.

Также указывается, что за это же время в США 1233 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов выросло до 152 070.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 1 414 155 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Индонезии подтвердило более 108376 случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны.