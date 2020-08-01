Стокгольм, , 08:45 — REGNUM Профессор Ингве Густафсон, занимающийся исследованиями в области гериатрии, утверждает, что радиостанция P3, контролируемая крупнейшим в стране радиовещателем Sveriges Radio, подвергла его цензуре, когда он давал интервью в рамках передачи «Лето». Однако программный директор P3 Биби Рёдёё заявила, что после записи интервью гость покинул студию довольным, и ни один фрагмент вырезан не был. Об этом 31 июля сообщила газета Dagens Nyheter.

13 августа на радиостанции P3 выйдет интервью профессора гериатрии Университета Умео Ингве Густафсона. Анонсированная программа уже записана, однако за две недели до трансляции ее в эфире профессор утверждает, что некоторые части записи были удалены, несмотря на его возражения.

«Я критиковал неадекватный уровень инфекционного контроля в домах престарелых. Много людей были заражены (прим.: коронавирусной инфекцией) без какой-либо необходимости… Мои заявления изучили адвокаты Sveriges Radio, и мне сказали, что нельзя подвергать критике того, кто не может мне ответить и выступить в свою защиту. Я до этого и не думал, что на государственной службе существует такая цензура», — заявил Густафсон.

«Что вы подразумеваете под цензурой», — спрашивают журналисты.

«Имею в виду тот факт, что то, что я написал, не было разрешено зачитать в эфире, и было переписано продюсером. Моя речь в программе стала мягче по сравнению с тем, что я написал первоначально. Тем не менее, я хочу сказать, что у меня нет негатива к продюсеру, и я понимаю, что у Sveriges Radio есть своя политика, которой нужно следовать, но я сомневаюсь, что вы должны отказываться давать в эфир разумную и уместную критику», — ответил Густафсон.

Со своей стороны, Биби Рёдёё, программный директор передачи «Лето», недоумевает, почему Густафсон решил сделать эти заявления:

«Если гость «Лета» почувствовал себя подвергнутым цензуре, возможно, он мог бы сообщить нам об этом. По словам продюсера, Ингве Густафсон остался доволен после записи, и после этого ничего вырезано не было».

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