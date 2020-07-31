Черкесск, , 13:28 — REGNUM Третий месяц лета начнется в Карачаево-Черкесии с грозовых ливней. Непогода не дает оправиться от предыдущего удара: в республике еще устраняют последствия ливней со шквалистым ветром и градом, обрушившихся на регион 28 июля, а в спасательном ведомстве предупредили о новом неблагоприятном прогнозе.

С 1 августа и на предстоящие первые три дня августа в Карачаево-Черкесии ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20−23м/с, сообщили 31 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.

В связи с неблагоприятным прогнозом ведомство объявило штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают о возможном наступлении чрезвычайных ситуаций, связанных с выходом из берегов рек, обрывом линий электропередачи, подтоплением низинных местностей, обрушением деревьев и металлических конструкций.

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