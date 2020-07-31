Стокгольм, , 13:37 — REGNUM Прошло шесть месяцев с момента первого подтвержденного случая заболевания COVID-19 на территории Швеции. Государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл посетил программу «Утренняя студия» на телеканале SVT и ответил на вопросы ведущего, касающиеся критики шведской стратегии по борьбе с коронавирусом. Об этом 31 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Однако на попытку добиться от него прямого сравнения эпидемиологической ситуации в Швеции с той, которая наблюдается в Норвегией, где число инфицированных и умерших от COVID-19 на несколько порядков ниже, Тегнелл отказался проводить какие-либо аналогии.

По состоянию на 31 июля в Норвегии зарегистрировано 255 случаев летальных исходов от COVID-19 и 9 172 подтвержденных случая заражения, а в Швеции — 5 739 и 80 100 подтвержденных случаев, соответственно. Однако Тегнелл такую статистику сравнивать отказался.

«Есть ли какая-то связь между нашим выбором стратегии по борьбе с коронавирусом и уровнем смертности, если сравнить Швецию с Норвегией?», — спрашивает ведущий.

«Об этом мы чуть больше, возможно, узнаем в будущем. Я думаю, что сравнивать абсолютно неправильно. Нас многое отличает от Норвегии, если речь идет об этой пандемии. Теперь мы все больше и больше обращаем внимание на Бельгию, Нидерланды и Великобританию, у которых начало эпидемии в их странах было похожим на наше, а это в свою очередь означает, что у нас было гораздо более радикальное начало эпидемии по сравнению с той же Норвегией. Жизнь редко бывает такой простой, за кривой на графике прячется много разных вещей. Есть ряд стран, осуществивших такие же серьезные локдауны, как Норвегия, которые вообще не имели никакого эффекта», — ответил Тегнелл.