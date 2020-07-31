Стокгольм, , 14:08 — REGNUM Пора отпусков и летних каникул скоро закончится. 30 июля в Швеции прошла вторая волна поступлений в университеты, когда около 270 000 абитуриентов получили письма о зачислении. Журналисты Dagens Nyheter попытались понять, каким образом высшие учебные заведения (вузы) страны начнут свою работу в новом осеннем семестре с учетом продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции. О результатах своего расследования они поделились с читателями 31 июля.

Напомним, что после завершения весеннего семестра, в период которого обучение проходило дистанционно, в июне правительство Швеции разрешило возобновить очное посещение старших классов средней школы, университетов, колледжей и техникумов.

Как оказалось, вопрос быть или не быть дистанционному обучению этой осенью варьируется в зависимости от вуза. Так, в Университете Эребру зачеты и экзамены у студентов, за некоторыми исключениями, будут приниматься до 31 октября в очном формате. Университет Умео будет предлагать студентам учиться и сдавать экзамены в кампусе. Большинство курсов в Уппсальском университете также будут проводиться очно, но «с некоторыми цифровыми элементами».

«Это означает, что процесс преподавания будет проходить в кампусе, где собственно он и должен иметь место, и где присутствие обязательно. Но это требование ограничивается уже в зависимости от факультета, где надо оценить, сможете ли вы посещать университетский городок с учетом уже существующих ограничений», — заявила Силла Хэгквист, заместитель начальника отдела по работе со студентами Уппсальского университета.

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