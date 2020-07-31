Нижний Новгород, , 13:23 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 31 июля выздоровели после заражения коронавирусом 78 202 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 102 901 человека, более 75,99% уже выздоровели.

В очередной раз за сутки число выписанных по выздоровлении граждан превысило количество новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Так, число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в Поволжье, составило 852 человека, а выписались по выздоровлении 1220 жителей округа.

За минувшие сутки рекордное число выписанных зарегистрировано в Нижегородской области — 401 человек, в Ульяновской области — 162, в Самарской области — 132, в Саратовской области — 95, в Оренбургской области — 90, в Башкирии — 65, в Татарии — 60, в Чувашии — 45, в Пензенской области — 44, в Пермском крае — 41, в Мордовии — 40, в Удмуртии — 20, в Марий Эл — 14, в Кировской области — 11.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 31 июля в России подтвержден 839 981 случай заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5482 новых носителя SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,25%. Полностью выздоровели 638 410 жителей России. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, составляет более 12,24%.

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