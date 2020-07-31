Минск, , 13:28 — REGNUM Минздрав Белоруссии ожидает вторую волну распространения коронавируса в республике в период с ноябрь по декабрь текущего года. Об этом 31 июля рассказала заместитель министра здравоохранения страны Елена Богдан.

«По расчетам, мы ожидаем возможную вторую волну коронавирусной инфекции в ноябре-декабре», — приводит ее слова белорусский портал tut.by.

Также Богдан рассказала, что на сегодняшний день в республике все ещё выявляются новые случаи заражения SARS-CoV-2 и при этом система минздрава республики готовится к наступлению второй волны, пополняя запас лекарственных препаратов и защитных индивидуальных средств.

Кроме этого, замглавы белорусского минздрава отметила, что в стране производят большое количество лекарств, используемых при лечении заболевших COVID-19.

«У нас достаточный запас препарата для лечения малярии — гидроксихлорохина, также есть низкомолекулярные гепарины — их закупили несмотря на то, что фармкомпании выставили более высокую цену», — заявила она, указав, что при этом в стране остается нерешенным вопрос с противовирусным препаратом ремдесивир.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по данным на 30 июля в Белоруссии было выявлено в общей сложности 67 665 подтвержденных случаев заражения коронавирусом при 553 скончавшихся от COVID-19.