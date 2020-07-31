Москва, , 13:17 — REGNUM Безосновательное задержание 33 российских граждан в Белоруссии не укладывается в параметры союзнических отношений. Об этом 31 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

Он сказал, что в Кремле наедаются на прояснение инцидента российской стороне и на то, что задержанные будут отпущены. Представитель Кремля добавил, что с высокой долей уверенности можно сказать о цели пребывания российских граждан в Белоруссии.

«Они должны были улетать транзитом в другую страну, их пребывание никак не связано с самой Белоруссией или с белорусскими делами», — сказал Песков. По его словам, задержанные — сотрудники частного охранного предприятия, которые опоздали на рейс в Стамбул и ждали очередного вылета.

Песков добавил, что задержанные не делали ничего противозаконного. Кроме того, Кремль обеспокоен тем, что к гражданам России не предоставлен консульский доступ. Пресс-секретарь добавил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали этот вопрос.

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