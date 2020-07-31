Екатеринбург, , 13:17 — REGNUM В Екатеринбурге беременных, выздоровевших от новой коронавирусной инфекции, направят в городской клинический перинатальный центр. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В центре будут наблюдать за будущими матерями и принимать у них роды.

«До конца не изучено, какое оказывает влияние новая коронавирусная инфекция на здоровье будущих мам и появившихся на свет малышей», — заявил глава горздрава Денис Демидов.

В медучреждении созданы особые условия, позволяющие оказать медицинскую помощь беременных женщинам, роженицам и родильницам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области выписали по выздоровлению 16,9 тысяч человек, переболевших COVID-19.

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