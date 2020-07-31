Йошкар-Ола, , 13:13 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 31 июля зарегистрирован ещё один летальный случай после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Таким образом, общее число жителей республики, которые скончались от последствий заражения коронавирусом, достигло 34 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 31 июля в республике выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе подтверждено 3770 случаев заражения SARS-CoV-2.