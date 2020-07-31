Йошкар-Ола, , 13:09 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 31 июля выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 3770 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб.

До настоящего момента полностью выздоровели 3213 жителей республики, таким образом, более 85,22% от общего числа носителей коронавируса уже справились с заболеванием. За последние сутки выписаны 14 человек. 34 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, один — в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение последний трех дней — с 29 июля в Марий Эл ежедневно выявляется 18 новых случаев заражения коронавирусом. 28 июля число вновь выявленных носителей коронавируса составило 19 человек.