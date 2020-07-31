Чита, , 13:08 — REGNUM Члены общественной палаты Забайкальского края сегодня, 31 июля, провели заседание круглого стола, на котором обсудили меры по снижению алкоголизации населения региона. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, в мероприятии принял участие депутат Государственной Думы РФ Николай Говорин.

Андрей Рябушкин. Кабак. 1891

«Мы должны проводить взвешенную политику и комплексно подходить к проблеме. Ориентироваться нужно на поправки в Конституцию, где прописано, что ответственное отношение к своему здоровью является нормой для граждан. Создание общественной атмосферы к неприятию употребления алкоголя — один из приоритетов нашей работы, как и сокращение спроса и снижение продаж на спиртное», — подчеркнул Говорин.

Депутата Государственной Думы поддержал главный врач Забайкальского краевого наркологического диспансера главный внештатный нарколог Олег Дубинин. Вместе с тем, по словам исполняющего обязанности руководителя Региональной службы по тарифам Дениса Осипова, установление ограничений по времени и месту розничной продажи алкоголя носит дискуссионный характер.

«Рассматривается увеличение площади залов обслуживания в помещениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и торгующих алкогольной продукцией с 20 квадратных метров до 40, а расстояние их до социальных объектов не менее 100 метров», — сказал пояснил чиновник.

По итогам работы круглого стола будет создана рабочая группа, которая предложит резолюцию об ограничительных мерах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в самом начале введения карантинных мероприятий для борьбы с коронавирусом Забайкалье решилось также на введение «сухого закона», однако продлился он всего неделю — до 6 апреля 2020 года.

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