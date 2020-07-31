Москва, , 13:13 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать отказ следователей ФСБ разъяснять защитникам советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова суть обвинений. Об этом Песков заявил 31 июля журналистам.

Ранее обвинение решило не разъяснять адвокатам и самому Сафронову суть того, в чём его обвиняют, до окончания расследования. Защитникам и Сафронову сообщили только, что это статья УК РФ о госизмене.

Песков отметил, что затрудняется прокомментировать решение обвинения. Он добавил, что не знаком с тем, как осуществляется следствие в условиях секретности и каким образом происходит защита обвиняемого.

«Не зная этого, было бы неправильно что-либо говорить. Но мы обязательно этим поинтересуемся», — сказал представитель Кремля.

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