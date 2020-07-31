Тула, , 13:04 — REGNUM 30 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за прошедшие сутки в Тульской области, данные опубликованы 31 июля федеральным оперативным штабом.

За сутки была подтверждена смерть пяти пациентов с COVID-19. Признаны выздоровевшими за тот же период 35 человек.

Всего в Тульской области за период пандемии положительные результаты тестов на заражение коронавирусом подтверждены у 8323 человек, 6905 из них выздоровели. Скончались в регионе234 пациента с коронавирусом.