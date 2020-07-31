Сыктывкар, , 13:18 — REGNUM Вакцинация от гриппа позволит избежать второй волны эпидемии коронавируса и наложения двух инфекций. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба в своём традиционном видеообращении.

Он отметил, что к началу сентября регион получит вакцину от гриппа. Необходимо, чтобы вакцинация охватила по меньшей мере 60% населения, тогда сформируется иммунная прослойка, которая позволит избежать второй волны.

«Иначе произойдет наложение двух инфекций — коронавируса и гриппа», — предупредил Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал сделать прививки от пневмококка и гриппа до наступления осени.

Читайте также: Жителям России рекомендовали сделать прививки от пневмококка и гриппа