Саранск, , 13:01 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 31 июля выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 4490 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает региональный оперативный штаб.

До настоящего момента полностью выздоровели 3429 жителей республики, таким образом, уже выздоровели после заражения коронавирусом более 76,36%. За последние сутки выписаны 40 человек. 34 человека скончались от последствий заражения коронавирусом, новых летальных случаев за минувшие сутки не зарегистрировано.

Накануне в республике также было выявлено 33 новых носителя коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 30 июля в стационарах республики лечение получал 637 человек как с подтверждённым заражением коронавирусом, так и с подозрением на COVID-19. 904 жителя Мордовии наблюдались медиками по месту жительства.