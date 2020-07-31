Грозный, , 13:00 — REGNUM В собственности Чеченской Республики появилась территория в Крыму. Это бывшая оздоровительная здравница, которая в скором времени станет детским лагерем. О дружеском жесте властей Крыма, которые передали объект северокавказской республике безвозмездно, рассказал глава минтруда Чечни Усман Баширов.

«По поручению Рамзана Ахматовича Кадырова, на этом месте будет построен новый, современный, отвечающим всем требованиям времени детский лагерь»,— цитирует министра ТАСС.

В лагере, который расположен на берегу Черного моря в Алуште, одновременно смогут отдыхать до 450 детей. После окончания изыскательских и проектных работ начнется строительство.

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