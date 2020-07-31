Севастополь, , 12:56 — REGNUM Один новый случая заражения коронавирусом подтверждён за минувшие сутки в Севастополе, сообщили в пресс-службе правительства города 31 июля.

«По состоянию на утро 31 июля зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Пациент — восьмилетний ребёнок. Это завозной случай», — уточнили в пресс-службе.

За весь период пандемии в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 344 человек, 283 из них выздоровели, скончались девять пациентов. В стационарах остаётся 41 пациент с подтверждённым заражением.