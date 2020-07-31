Красногорск, , 12:54 — REGNUM В Московской области с 3 августа пополнить транспортную карту «Стрелка» можно только при помощи безналичных платежей. Об этом сообщили 31 июля в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Наличным способом пополнить карту можно только до 3 августа. Изменения связаны с поправками к 161-ФЗ «О национальной платежной системе», вступающими в этот день в силу.

Процедура оплаты проезда онлайн описана на сайте карты. Пополнить баланс можно при помощи приложения со «Стрелкой» в телефоне, с баланса мобильного телефона или через приложение Сбербанк Онлайн.