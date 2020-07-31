Самара, , 13:00 — REGNUM Двое мужчин с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, 49-летний и 66-летний мужчины страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы. Всего в регионе умерли 89 пациентов с COVID-19. При этом коэффициент летальности в регионе составил 1,3 (в России — 1,66), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе составил — 2,79 (в России — 9,56).

Всего за сутки в регионе выявлено 43 факта заражения коронавирусом. А всего в Самарской области выявлено 6840 случаев заражения этой инфекцией. При этом 4980 пациентов справились с ней. На учете у врачей стоят 288 человек.

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