Ташкент, , 12:52 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил жителей республики с праздником Курбан хайит (Курбан-байрам), сообщили в пресс-службе главы государства.

Мусульмане молятся в честь праздника Курбан-байрам Дарья Драй © ИА REGNUM

«Искренне, от всей души поздравляю вас, всю мусульманскую умму страны, весь наш народ со священным праздником Курбан хайит», — говорится в сообщении.

Президент пожелал жителям республики здоровья, счастья, мира и благополучия. Мирзиёев отметил, что испытания, связанные с коронавирусом, помогают глубже осознать роль и значение праздника Курбан-байрам.

Отметим, Курбан-байрам в 2020 году отмечают с 30 июля по 3 августа. В отличие от Узбекистана в Казахстане 31 июля по этому случаю объявлено выходным днем.

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