Кызыл, , 12:51 — REGNUM Торговые предприятия с площадью до 800 кв метров, салоны красоты и стоматологии возобновили работу в Туве после перехода региона ко второму этапу снятия ограничений. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Переход состоялся 30 июля. В регионе также разрешено проводить спортивные мероприятия, однако стадионы могут быть заполнены лишь на 10%.

Глава Тувы Шолбан Кара-Оол ранее на своей странице в соцсети призвал предпринимателей неукоснительно соблюдать санитарные правила и предупредил о проверках, которые будут проводить надзорные органы.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Вы начали зарабатывать, восполнять убытки, быстрее входить в свою колею, но осознавая ответственность за благополучие своего народа», — обратился к предпринимателям глава региона.

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