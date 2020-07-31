Элиста, , 12:49 — REGNUM 19 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Калмыкия, сообщили в региональном оперативном штабе 31 июля.

62 пациента за сутки были выписаны с выздоровлением после коронавируса. Новых летальных исходов не зарегистрировано.

Всего в Калмыкии с конца марта положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 2640 человек, 1945 из них уже выздоровели. Скончались 38 пациентов. В тяжёлом состоянии на 31 июля остаются 11 человек, в том числе семеро подключены к аппаратам ИВЛ.