Стокгольм, , 13:24 — REGNUM Окружной суд Гётеборга вынес решение по делу о контрабанде 132 килограммов наркотиков. Из 15 обвиняемых на скамье подсудимых, четырнадцать были признаны виновными и получили тюремные сроки от трех с половиной до девяти с половиной лет. Избежать наказания удалось лишь одному из обвиняемых, принадлежащих к нигерийской мафиозной группировке «Черный топор». Его оправдали за недостаточностью доказательств. Об этом 31 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Судебный процесс длился в окружном суде Гётеборга на протядении шести месяцев после того, как правоохранителями была задержана крупная партия кокаина и героина весом в 132 килограмма. Злоумышленники перевозили запрещенный груз с территории Нидерландов, используя сеть наркокурьеров.

О масштабах и последствиях операций 2018 года по конфискации крупной партии наркотиков, оцениваемой в 112 миллионов шведских крон (€10,8 млн) рассказал заместитель начальника уголовного подразделения Таможенной службы Швеции в Гётеборге Гилл Эрикссон:

«Когда мы провели такое количество рейдов осенью 2018 года, полиция Стокгольма сказала нам, что цены на героин на улицах удвоились. Мы никогда так до конца и не могли себе представить, насколько сильно наша работа повлияла на то, что происходит на улицах».

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