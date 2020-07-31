Екатеринбург, , 12:56 — REGNUM На улицах трёх районов Екатеринбурга появится знак «Остановка запрещена». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Парковку запретят на улицах Шефской (от ул. Аппаратной до ул. Краснофлотцев), Артинской (перед проспектом Космонавтов), Ключевской (от ул. Мельникова до ул. Крылова) и на Набережной рабочей молодёжи (от переулка Химиков до ул. 8 марта), а также в проезде от ул. Сыромолотова, 14 до ул. Новгородцевой, 21.

Решение о запрете парковки принято для повышения пропускной способности городских улиц, сообщают власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе запретили парковку на участках улиц Первомайской, Машинной и Монтёрской.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге запретят парковку на трёх улицах