Черкесск, , 12:42 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выросло число смертей от COVID-19. За минувшие сутки число умерших от осложнений, вызванных болезнью, увеличилось на два человека. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб на утро 31 июля.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 4442. В настоящее время уже выписаны в связи с выздоровлением 3127 из заболевших. Их число растет гораздо более быстрыми темпами, чем количество новых выявленных пациентов с COVID-19. Так, за прошедшие сутки заболело девять человек, а выздоровело 38. Днем раньше это соотношение составляло десять к 51.

В госпиталях проходят лечение 87 пациентов. Остальные лечатся в условиях домашней изоляции. Общее число активных больных на 31 июля составляет 1249 человек.