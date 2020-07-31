Калуга, , 12:46 — REGNUM Положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены в Калужской области у 25 человек за последние сутки, сообщает 31 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 232 положительных результата тестов. 1 тыс. 232 человека находятся на лечении, 5 тыс. 944 человека выздоровели, 56 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (336), в Обнинске (159), в Боровском районе (127), Малоярославецком районе (86), в Жуковском районе (82) и в Людиновском районе (68).

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