Владимир, , 12:45 — REGNUM Возмутительным назвал инцидент с отказом назначения полагающегося пособия мальчику-сироте, страдающему ВИЧ, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Чиновники Камешковского района требовали у опекуна предоставить справку о подтверждении статуса ребёнка-инвалида.

Глава региона поручил представить данные, необходимые для реагирования. По словам губернатора, в областном законодательстве не прописана норма о том, что дети, инфицированные ВИЧ, приравниваются к инвалидам и на них распространяются федеральные льготы.

«В связи с этим я дал поручение инициировать приведение регионального закона в соответствие федеральному. Далее. Мне сообщили о планах районной администрации обжаловать решение суда в пользу ребёнка и его опекунов. Считаю, что у ОМСУ нет морального права настаивать на своём. Использовать административный ресурс в лице опытных юристов против больного ребёнка-сироты — верх жестокости», — написал губернатор на своей странице в социальной сети.

За мальчика вступилась прокуратура — в суд было направлено заявление о признании отказа незаконным, а также требование назначить ребёнку увеличенное пособие с даты постановки на учёт и до момента прекращения опеки. Суд полностью согласился с требованием надзорного ведомства.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимирские чиновники требовали ненужную справку от ребёнка-инвалида

Читайте развитие сюжета: В Тольятти поступили спецмашины для социального такси