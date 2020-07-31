Москва, , 12:46 — REGNUM За истекшие сутки в столице России было выявлено 695 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 июля сообщает оперативный штаб Москвы по борьбе с COVID-19.

По последним данным, это стало самым большим числом выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в российской столице за текущий месяц. При этом общее число выявленных случаев заражения в Москве на сегодняшний день составляет 241 539.

Также указывается, что за сутки в столице от COVID-19 скончались 14 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 4460.

При этом отмечается, что в настоящее время в Москве 179 168 человек вылечились от нового заболевания, 1260 из которых — за минувшие 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на конец июля в Москве оштрафовано более шести тысяч магазинов, в которых не соблюдался масочный режим.