Москва, , 12:31 — REGNUM Голливудский актер мечтает о дальневосточном гектаре, во Владикавказе завелась летающая крыша, а в Красноярском крае путают Арктику с Африкой. Читайте в нашей подборке все самое интересное и любопытное из Telegram-каналов страны.

Центральный федеральный округ

Бытовые отходы жителей Белгорода поражают даже видавших виды работников МЧС. «Вчера в Белгороде кто-то выкинул миномётный боеприпас прямо в мусорку — и его забрал мусоровоз. Затем машина с опасным грузом колесила по городу, и только потом все поняли, что произошло», — рассказывает «Белгород №1». На полигоне при разгрузке обнаружили боеприпас 50-го калибра. Сотрудники МЧС взорвали его на специальном полигоне.

В Воронеже 27 июля отметили день рождения создателя группы «Сектор Газа» Юрия Клинских, который выступал под псевдонимом Хой. Музыкант умер в 2000 году, но на малой родине его помнят. «Парашютистка Галина Кленяева совершила эффектный прыжок вместе с плакатом, на котором написано два слова: «Хой жив», — рассказывает «Черноземец».

Северо-Западный федеральный округ

Внимание к себе привлекла общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец. Она пожаловалась в МВД и Роскомнадзор на российский сериал «Чики», который, по ее мнению, пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения и идеи феминизма. «Мало какой сериал какого-нибудь «Нетфликса» получил в России такой же промоушен, как мало кому известные до недавнего времени «Чики», — отмечает «Ночной губернатор».

На тротуарах Кингисеппа Ленинградской области появились шпаргалки для пешеходов. Волонтеры при участии сотрудников ГИБДД нанесли с помощью трафаретов надписи на дороги: «Уберите телефон», «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам», «Снимите наушники» и другие. «Такие надписи будут нанесены на тротуары во всех районах Кингисеппа, а также Ивангорода», — рассказывает «Ленобласть | Главный».

Приволжский федеральный округ

В Татарстане обсуждают самое высокое здание Казани — смотровую башню «Тюбетей Tower», которую планируют построить в течение двух лет. В сети опубликовали ролик, на котором видно, как она будет выглядеть. «Вместе с шпилем высота башни будет достигать 123,5 метра, а парк вокруг башни будет площадью 11,6 га. Объем инвестиций — 400 миллионов рублей», — рассказывает «Итиль».

Жители Перми празднуют маленькую победу, хотя и по очень печальному поводу. Под давлением общественного мнения краевая прокуратура обжаловала приговор 17-летнему водителю Lexus, который на пешеходном переходе насмерть сбил молодую девушку, проехав на красный сигнал светофора на скорости 115 километров в час, и получил за это всего два года условно. Пермяки устраивали пикеты с требованием пересмотреть приговор, и вот прокуратура отреагировала. «Уверен, не будь такой общественной огласки, пересмотренная дела не было бы. А будь на месте молодого человека из состоятельной семьи обычный парень — сел бы за решетку без разговоров. Эта история — показатель силы общественного мнения, надеюсь, она закончится справедливым решением», — пишет «Пермский глобус».

Уральский федеральный округ

О нестандартном подходе к благоустройству общественных пространств рассказывает «ЯсУрала»: «7 миллионов из городского бюджета Шадринска Курганской области на благоустройство городской площади было потрачено, однако радости горожанам это не принесло — фонтан регулярно топит городскую площадь, окатывая водой прохожих и разводя сырость. Уложенная вокруг плитка рассыпалась, городская достопримечательность окружена грязными лужами».

В Екатеринбурге сожгли будущее (хотя, казалось бы, 2020-й и сам неплохо с этим справляется). На открытой местности установили огромные буквы «FUTURE», что переводится с английского как «будущее», и подожгли их. Оказалось, это был перфоманс. «Уличный художник из Екатеринбурга Тима Радя создал очередной масштабный и эффектный арт-проект. На этот раз он в прямом смысле слова сжёг будущее», — объясняет «E1.RU News».

Сибирский федеральный округ

В Новосибирской области школьник подключил свою деревню к интернету. В селе не было сети до тех пор, пока этой весной девятиклассник Юра Крысов не наладил антенну с роутером. Теперь устойчивый интернет есть в трех домах, односельчане просят Юру помочь провести сеть и соседям. «Самое интересное, что Юра не хочет быть ни инженером, ни программистом — он хочет стать артистом и уже подал документы в музыкальный колледж. Наконец появился человек, который поправит что-то в консерватории», — рассказывает «Страновед».

«Губернатор Красноярского края Александр Усс, выступая в Совете Федерации, допустил крайне милую оговорку, которую мы пропустить не можем», — пишет «Борус» и публикует видео с фрагментом выступления главы региона. Губернатор произнес: «Дело в том, что Норильский промышленный район и Таймыр в целом — это особый плацдарм России для современного освоения Африки». Нет, это не новости географии: просто Усс случайно перепутал Арктику с Африкой.

Недовольство жителей Омска вызвало решение местных властей перевести часть набережной из рекреационной зоны в общественно-деловую. На этом месте планируют построить гостиницу «COSMOS». «Сибирский панк» считает, что поводов для беспокойства нет: «Можно подумать, кто-то уже построил в Омске обещанные Рэдиссон и Хилтон».

Южный федеральный округ

В Азове Ростовской области территорию школы №3 огородили колючей проволокой. «Дети шутят, что осталось только электрический ток по ней пустить. Скоро дошутятся», — прогнозирует «Ростов №1». Впрочем, в городском управлении образования объяснили, что проволока нужна для недопущения на территорию школы закладчиков наркотиков.

В Астраханской области одичавшие верблюды сколотили банду и держат в страхе местных жителей. Они ломают заборы и грабят сады, крушат коммуникации и гоняются за людьми. «2020 такой 2020», — сокрушается «Живая Кубань».

В одном из ресторанов Сочи в нарушение всех эпидемиологических правил состоялся концерт рэпера Моргенштерна. Более сотни посетителей вечеринки решили, что маски и полутораметровая дистанция — это не для них. Теперь рэперу грозит штраф, а ресторану приостановка деятельности. «Кубанская телега» пишет, что о возможности такого исхода хозяева заведения догадывались: «Админы социальных сетей ресторана решили не афишировать концерт. Вероятно, понимание, что происходящее не совсем уместно, было. Но, как это уже не раз случалось у нас в карантин, о веселой тусовке с несоблюдением социальной дистанции и других требований, охотно рассказывают гости в своих сторис».

Северо-Кавказский федеральный округ

Во Владикавказе ветер сдул крышу с одного из магазинов на улице Московской. Улетевшая крыша повредила четыре автомобиля и задела прохожего. «Примечательно, что крыша у этого магазина улетает каждый раз, когда дует сильный ветер, но хозяин после непогоды вновь прикручивает ее на шурупы, и каждый раз страдают машины», — пишут «Новости Владикавказа».

»Большой Ставропольский канал» поделился историей спасения плюшевого щенка: «В воскресенье группа скалолазов тренировалась в Ставрополе на Немецком мосту, когда к ним вышла растерянная женщина с двумя детьми. Один из малышей уронил в колодец мягкую игрушку и был по этому поводу безутешен. Что делать, вызывать спасателей? Всё оказалось проще, спортсмены не отказались помочь и организовали спасательную операцию. Закрепили верёвку на ближайшем дереве, по ней молодой Игорь Букоткин спустился на дно, достал мягкого пёсика и вернулся с помощью жумара наверх».

Дальневосточный федеральный округ

Голливудский актер и режиссер Стивен Сигал посетил Бурятию и признался журналистам, что рассматривает возможность взять в пользование дальневосточный гектар. «И это он ещё не знает про ипотеку под 2% для гектарщиков», — веселится «Дальневосточный репортаж». По словам актера, в Бурятии он стал бы обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал.

В Магадане Охотнадзор ловит медведя, который пришел в город, задрал кавказскую овчарку и скрылся. Теперь охотники ночи напролет сидят в засаде в надежде, что хищник вернется, но тот пока не спешит. «В главных ролях: 4 экипажа сотрудников Госохотнадзора, 8 обученных охотничьих лаек, 1 медведь. Coming soon», — следит за развитием событий «Смотровая вышка».

Такие истории рассказывали в Telegram’е на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.