Москва, , 12:31 — REGNUM Перед тем, как начать планировать поездки в страны, с которыми Россия возобновила авиационное сообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса, Роспотребнадзором рекомендуется изучить там санитарно-эпидемиологическую обстановку с коронавирусной инфекцией и бронировать места проживания и билеты за несколько дней до вылета. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с широким распространением COVID-19 и неустойчивой динамикой заболеваемости в разных странах мира перед поездкой рекомендуется ознакомиться с эпидемиологической обстановкой в стране, которую вы планируете посетить, и по возможности сократить сроки бронирования — бронировать билеты и жилье за несколько дней до вылета», — говорится в сообщении.

Также указывается, что нужно в обязательном порядке провести ознакомление с требованиями для въезжающих в страну и соблюдать безопасную дистанцию во время своей поездки.

«При выборе мест размещения отдавайте предпочтения отдельным номерам у официальных представителей гостиничного бизнеса», — уточняется в сообщении и добавляется, что лучше постараться избежать аренды частных гостиниц и хостелов.

Кроме этого, туристам рекомендовано употреблять пищу либо в своем номере, либо на открытом воздухе и исключить из рациона блюда с использованием мяса диких животных.

Помимо того, во время передвижения по города рекомендовано использовать такси, а не общественный транспорт, а также использовать индивидуальные защитные маски.

«Необходимо иметь некоторый запас средств индивидуальной защиты органов дыхания, в связи с тем, что их покупка может быть затруднительной в некоторых странах мира», — отмечается в сообщении и отмечается, что в случае ухудшения самочувствия нужно в незамедлительном порядке обратиться к медицинским специалистам и не заниматься самолечением.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ к заявила, что с 1 августа в России возобновляется авиационное сообщение со Лондоном, рядом городов Турции, а также с Занзибаром в Танзании.