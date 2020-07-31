Нур-Султан, , 12:27 — REGNUM Микрочип с именем казахстанского певца Димаша Кудайбергена отправился на Марс вместе с марсоходом НАСА. Об этом артист написал 31 июля на своей странице в Instagram.

Кудайберген отметил, что «посадочный талон» с его именем поддержали в США, России и Турции. «Спасибо всем слушателем которые поддерживают меня всегда и везде», — написал певец.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance. Космический аппарат достигнет Марса через семь месяцев.