Омск, , 12:27 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявлен у 125 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 июля в областном минздраве.

У 66 человек нет симптомов, у 51 — признаки внебольничной пневмонии, у восьми — симптомы ОРВИ.

Всего в Омской области по состоянию на 31 июля коронавирус выявлен у 6768 человек. Выздоровели 114 пациентов, за весь период — 4093. За сутки в регионе скончались два пациента с коронавирусом, за весь период — 70.

По данным минздрава, впервые коронавирус выявлен в Знаменском районе Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 июля в Омской области было выявлено 6643 носителя коронавируса.

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