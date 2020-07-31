Архангельск, , 12:30 — REGNUM Рабочая поездка врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского в Верхнетоемский район состоится 31 июля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

В планах главы региона — встреча с поэтессой Ольгой Фокиной, инспекция работ по благоустройству спуска к родинку, а также осмотр зданий школы и музея, пострадавших от урагана 26 июня.

Цыбульский заедет на участок региональной дороги Усть-Вага — Ядриха между 62-м и 73-м километрами, который ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также запланированы встречи с жителями и депутатами района.