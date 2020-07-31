Курск, , 12:26 — REGNUM Приступили к работе все дошкольные учреждения Курской области. Их наполняемость с учётом эпидемической ситуации составила 50%, сообщили 31 июля в пресс-службе администрации региона.

Работа учреждений организована с соблюдением противоэпидемических мероприятий. Группы заполняются не более чем на 50%. По данным областного комитета образования и науки, за неделю в детские сады пришли свыше 2,5 тысяч детей. Чтобы ребёнок начал посещать сад, родителям необходимо взять в поликлинике по месту жительства стандартную справку, тест на коронавирус ребёнку сдавать не надо. Справок с места работы родителям брать не нужно.

Всего в регионе работают 266 дошкольных учреждений, общее количество воспитанников в них — около 43 тысяч.