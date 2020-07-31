Владикавказ, , 12:19 — REGNUM В Северной Осетии за прошедшие сутки выздоровели и сняты из-под наблюдения медиков сразу 77 человек. Это второй результат в текущем месяце по такому большому числу выписанных. Больший прирост выздоровевших был зафиксирован только 25 июля — 129 человек, сообщили 31 июля в федеральном оперативном штабе.

Между тем выросло и число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедший день их стало больше на 13. Всего в республике за все время заболели COVID-19 4533 человека. Выздоровели 4098 пациентов.

Активных больных в настоящее время насчитывается 379, 45 из них проходят лечение в медицинских учреждениях региона. В реанимации находятся 25 человек.