31 июля 2020 | Время чтения 3 мин

Владимир Станулевич, , 12:16 — REGNUM В 1960-х годах, скорее всего, перед 50-летием начала Гражданской войны, на Кегострове провели спецоперацию. Кегостровский лесозавод, в частности биржу, нужно было расширять. Мешало кладбище заключенных губернской тюрьмы и пленных красноармейцев. И те и другие в 1918—1920 годах содержались на острове в двух лагерях. Первый считался отделением для больных, второй, для пленных — был фильтрационным. Здесь белые и английские контрразведчики выявляли комиссаров и коммунистов, и часто тут же, за колючей проволокой, расправлялись с ними и хоронили.

Лагерь пленных красноармейцев на Кегострове. 1919 год

В первом лагере содержались сотни больных, во втором — тысячи. Нельзя сказать, что лагеря были устроены как на Мудьюге, чтобы заключенные быстрее умирали, но смертность была высокая. В 1918—1920-х годах здесь умерли или были убиты сотни заключенных. Как вспоминает кегостровский краевед Николай Баскаков, площадь кладбища была не менее 50 на 20 метров, а может и больше. В 1920-х здесь поставили памятники. Один (№1) на месте лагеря, второй (№2) на кладбище, третий (№3) установили в поселке в 1960-х годах.

Лагерь пленных красноармейцев на Кегострове. 1919 год

Ночью экипаж пожарной машины выкопал останки нескольких человек, погрузил и перевез в поселок, где похоронил у памятника № 3. Остальные захоронения ушли под песчаную намывку для лесобиржи, а памятник №2 пропал. Зная, что при СССР памятники строго контролировались обкомом КПСС, можно быть уверенным, что санкцию на перенос захоронения дали на высоком областном партийном уровне. Хочется верить, что к решению не имел отношения Борис Вениаминович Попов, заступивший на пост первого секретаря обкома КПСС в 1967 году. Через год оказалось, что операция не имела смысла — на лесобиржи стали поступать сушилки, которым столько места не было нужно. Но дело было сделано, по УК РСФСР уничтожение кладбища можно было бы квалифицировать как «надругательство над могилами».

Памятник борцам за свободу Севера и «всем павшим в годы Гражданской войны» в кегостровском поселке Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В 2019 году произошла вторая часть истории с памятниками. Памятник №3 в поселке имел табличку: «Здесь похоронены борцы, погибшие в борьбе за освобождение Севера от иностранных интервентов и белогвардейцев в 1918—1920 гг.». На него повесили еще одну табличку: «Всем погибшим во время Гражданской войны на Севере в 1918—1920-х годах». То есть над костями замученных заключенных и красноармейцев предложено почтить память их палачей. Идея понятна — общее примирение. Да, предки многих северян были мобилизованы в Красную и белую армию, да, война была жестокой с обеих сторон. Но красные сохранили территорию России, которой мы до сих пор гордимся, а белые оказались пособниками оккупантов-интервентов, целью которых было расчленение России. И чтить их память наравне, а тем более на костях их жертв, неправильно. Чтить, по христианским заповедям, надо все захоронения, но уважительно по отношению ко всем сторонам прошлого. Спасибо кегостровским ТОСовцам, они привели в порядок памятник №1, на месте лагеря — покрасили и обкосили его. Десятилетия он находился на заброшенной территории лесозавода, погружаясь в заросли ивы.

Памятник на месте лагеря заключенных 1918— 1920 годов на Кегострове Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Последние годы ТОС разрабатывал проект благоустройства острова. Кегостров — прекрасная зеленая зона отдыха для архангелогородцев — с парками, пляжами и нетронутым деревенским укладом. Каждый час сюда ходит теплоход, который может отвезти всех желающих. Где-то недалеко от утерянного кладбища планируется жилая застройка. Будет неправильно, если оно уйдет под дома, а будет правильно найти его, обозначить насколько возможно точно границы и сделать мемориальным местом. Проблема в том, что живы только один-два кегостровца, кто помнит, где оно было, во-вторых, археология недешева, а площадь большая. Нужна помощь поисковиков архангельского областного центра «Патриот» с их опытом работы на воинских захоронениях, и специалисты-георадарщики, чья техника может без земляных работ установить места могил. Нельзя оставлять проблему без решения, она выйдет наружу костями красноармейцев.

Такая ситуация не исключение ни в Архангельской области, ни в стране. «Бессмертный полк» задал очень высокую планку отношения к защитникам страны, и ей нужно соответствовать.